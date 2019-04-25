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В Раде заблокировали "языковой" закон

Сегодня, 14:40

Долгожданный закон "притормозили" – его пока не могут подписать ни глава парламента, ни президент

Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua.

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановления об отмене решения о принятии закона 5670-д о функционировании украинского языка как государственного.

Так, в парламент внесен проект постановления № 5670-д-П об отмене решения Верховной Рады от 25 апреля 2019 года о принятии в целом законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Также в Раду был внесен еще один аналогичный проект постановления № 5670-д-П1. Пока отсутствуют тексты постановлений с аргументированием такой инициативы.

Согласно регламенту, глава Верховной Рады не может подписать закон до того момента, пока парламент не проголосует эти проекты постановлений. Если эти постановления не будут поддержаны, Андрей Парубий имеет право подписать закон и направить его на подпись президенту Украины.

Отметим, что накануне голосования депутатам даже включили фильм с призывом украинцев поддержать закон, но не все им прониклись. Читайте подробней, как голосовали в Раде по закону об украинском языке.

Прокомментировал принятие закона и президент Петр Порошенко. По его словам, это еще один важнейший шаг на пути к ментальной независимости украинцев, а также сравнил это событие с получением Томоса и возрождением украинской армии.

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Тег закон, Рада, украинский язык, постановление, языковой закон

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