Политолог о сенсационной отставке Суркова: Путин уходит и не оставит конфликт на Донбассе преемнику

Вопрос Донбасса будет решен до конца года, говорит Вадим Карасев

Сурков и Путин. Фото: facebook.comAtlanticCouncil.

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Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков уходит с государственной службы , чтобы уступить место замглавы администрации президента Дмитрию Козаку, задача которого – вывести Россию из вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом политолог Вадим Карасев рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, Сурков, являвшийся идеологом всех идеологических конструкций на территории Украины, включая проекты "Новороссия", "ДНР" и "ЛНР", больше не нужен Путину, поскольку тот намерен "залечить" конфликт.

"Этот конфликт затянулся и уже не нужен Путину. Путин собирается уходить с должности президента. И не собирается оставлять конфликт на Донбассе преемнику. Преемник не справится с этим", – говорит эксперт.

"То есть, задача Козака – если не выйти, то залечить эти раны в течение 2020 года. Я не исключаю, до конца 2020 года эта ситуация будет разрешена Выборы в ОРДЛО будут проведены", – сказал Вадим Карасев.

В связи с уходом Суркова, считает эксперт, снизится "идеологический натиск" на Украину.

"Уже сейчас видно, что в российских СМИ идет смягчение по Украине. Ситуация в Украине уже не тема№1 в российских СМИ, мы постепенно уходим на вторые места", – говорит Карасев.

Как сообщалось, помощник президента РФ Владислав Сурков ушел с государственной службы "в связи со сменой курса на украинском направлении". Об этом сообщил близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры (Россия) Алексей Чеснаков.

Также напомним, что Сурков работал помощником Путина с 20 сентября 2013 года . Именно он в Кремле отвечал за "украинское направление".

Сообщалось, что 15 января Владимир Путин заявил о передаче части полномочий Госдуме РФ, после чего возглавляемое Дмитрием Медведевым правительство подало в отставку и последовала смена властной вертикали.

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