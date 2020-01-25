Сурков уходит из Кремля из-за Украины: что произошло

Владимир Путин и Владислав Сурков / Фото: Wikipedia

Помощник президента России Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении". Об этом в Telegram сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", – написал Чеснаков.

По данным СМИ, Алексей Чеснаков – приближенный к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

Реклама

Напомним, первые слухи об уходе Суркова появились еще в начале мая прошлого года после сообщений о том, что Кремль сменил неформального куратора оккупированных территорий – Абхазии, Южной Осетии и т.наз. "Л/ДНР" – вместо Суркова на эту "должность" был назначен выходец из ГРУ "дипломата" Михаила Бабича, которого до этого Москва хотела отправить послом в Киев, но получила отказ.

Ранее в СМИ также появлялись сообщения о проблемах со здоровьем у Суркова.

В декабре прошлого года на Telegram-канале "Говорит Долгов" было опубликовано его фото с комментарием: "А что это с Сурковым?"

На снимке он появился сгорбленным, изможденным и с хромотой.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о "психах" Суркова на встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая состоялась в рамках переговоров "Нормандской четверки" в Париже в декабре прошлого года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама