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Политзаключенный Бекиров не получает лекарств, есть вероятность "сахарной комы"

28 апреля, 22:23

Супрун уточнила, что, по словам родственников Эдема, вероятность "сахарной комы" растет каждый день

Эдем Бекиров
Эдем Бекиров. Фото: Крымская солидарность

Политзаключенный Эдем Бекиров, который незаконно удерживается Россией в СИЗО Симферополя, больше недели не получает медикаменты.

Об этом сообщила в Тwitter и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Тяжело больной украинский политзаключенный Эдем Бекиров больше недели не получает медикаменты. Он незаконно удерживается Россией в СИЗО Симферополя", – говорится в сообщении.

Супрун уточнила, что, по словам родственников Эдема, вероятность "сахарной комы" растет каждый день.

Ранее здоровье политзаключенного Эдема Бекирова резко ухудшилось из-за высокого давления и поднятия сахара в крови.

 

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что украинцы Бекиров и Гриб находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, ситуация с некоторыми украинскими гражданами, которые находятся в российской неволе, является критической и требует немедленного вмешательства.

А в начале февраля оккупанты решили, что политзаключенный Бекиров может находиться в СИЗО. Адвокат Алексей Ладин получил заключение медицинской экспертизы, проведенной в оккупированном Крыму, согласно которой заболевания Эдема Бекирова не препятствуют его содержанию за решеткой.

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Тег Россия, здоровье, Крым, кома, Супрун, медикаменты, политзаключенный, Бекиров

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