Политзаключенный Бекиров не получает лекарств, есть вероятность "сахарной комы"
Супрун уточнила, что, по словам родственников Эдема, вероятность "сахарной комы" растет каждый день
Политзаключенный Эдем Бекиров, который незаконно удерживается Россией в СИЗО Симферополя, больше недели не получает медикаменты.
Об этом сообщила в Тwitter и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Тяжело больной украинский политзаключенный Эдем Бекиров больше недели не получает медикаменты. Он незаконно удерживается Россией в СИЗО Симферополя", – говорится в сообщении.
Супрун уточнила, что, по словам родственников Эдема, вероятность "сахарной комы" растет каждый день.
Ранее здоровье политзаключенного Эдема Бекирова резко ухудшилось из-за высокого давления и поднятия сахара в крови.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что украинцы Бекиров и Гриб находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, ситуация с некоторыми украинскими гражданами, которые находятся в российской неволе, является критической и требует немедленного вмешательства.
А в начале февраля оккупанты решили, что политзаключенный Бекиров может находиться в СИЗО. Адвокат Алексей Ладин получил заключение медицинской экспертизы, проведенной в оккупированном Крыму, согласно которой заболевания Эдема Бекирова не препятствуют его содержанию за решеткой.
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