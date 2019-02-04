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Оккупанты решили, что политзаключенный Бекиров может находиться в СИЗО

Вчера, 21:23

Решение вынесено, несмотря на его болезни

Фото: Крымская солидарность / Facebook
Фото: Крымская солидарность / Facebook.
Оккупанты решили, что политзаключенный Бекиров может находиться в СИЗО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/88f/5dd/5c588f5ddbe8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/88f/5dd/5c588f5ddbe8c.jpg Крым Решение вынесено, несмотря на его болезни

Адвокат Алексей Ладин получил заключение медицинской экспертизы, проведенной в оккупированном Крыму, согласно которой заболевания украинского политзаключенного Эдема Бекирова не препятствуют его содержанию в СИЗО. Об этом написало объединение "Крымская солидарность" в Facebook сегодня, 4 февраля.

"Данное заключение было вынесено на основе взятых анализов во время пребывания на трехдневном медицинском обследовании в больнице им. Семашко города Симферополь", – сказано в сообщении.

В объединении напомнили, что 59-летний Бекиров – инвалид первой группы, у него нет ноги и вставлены четыре шунта в сердце.

"У Эдема Бекирова очень слабое здоровье, что явно препятствует его содержанию в СИЗО", – добавили в "Крымской солидарности".

Комментируя результаты экспертизы, дочь политзаключенного Элеонора Бекировой написала в Facebook: "Они убивают моего отца".

Напомним, российские силовики задержали Бекирова на въезде в Крым 12 декабря 2018 года. На следующий день подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал его до 11 февраля 2019 года.

В конце января дочь политзаключенного Элеонора Бекирова сообщила, что состояние его здоровья ухудшилось. По ее словам, у отца появилась еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания, а также кашель и одышка.

Сегодня посольство США в Украине призвало РФ освободить политзаключенного Бекирова.

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Тег Крым, СИЗО, экспертиза, Бекиров

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