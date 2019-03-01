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Денисова: украинцы Бекиров и Гриб находятся в тяжелом состоянии

Сегодня, 00:44

По словам Денисовой, ситуация с некоторыми нашими гражданами является критической и требует немедленного вмешательства

Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Фото: facebook.com/denisovaombudsman.
Денисова: украинцы Бекиров и Гриб находятся в тяжелом состоянии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/468/d88/5c6468d880d89.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/468/d88/5c6468d880d89.jpg Политика По словам Денисовой, ситуация с некоторыми нашими гражданами является критической и требует немедленного вмешательства

Украинский омбудсмен Людмила Денисова во время выступления на 40-й сессии Совета ООН по правам человека заявила, что политзаключенные Кремля Эдем Бекиров и Павел Гриб находятся в тяжелом состоянии. Об этом говорится в сообщении уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека на ее странице в Facebook.

По словам Денисовой, украинские власти уже пять лет не имеют возможности проводить мониторинг соблюдения прав граждан в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.
Она отметила, что "украинцев незаконно задерживают и похищают, с ними жестоко обращаются и устраивают избиения".

"Ситуация с некоторыми нашими гражданами является критической и требует немедленного вмешательства европейского и мирового сообщества. Павел Гриб и Эдем Бекиров находятся в тяжелом состоянии", – отметила омбудсмен.

Денисова напомнила, что случаи жестокого обращения наблюдаются также в отношении 69 политзаключенных и 24 военнопленных, которых удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

"Считаю, что объединение всех сил и возможных методов, влияние ООН на эту ситуацию является эффективным методом защиты прав и свобод наших граждан", - добавила омбудсмен.

Ранее Денисова сообщила, сколько украинцев удерживаются в РФ и оккупированном Крыму. Омбудсмен напомнила, что политзаключенный Павел Гриб находится в "сверхкритическом состоянии".

Денисова также сообщила, что 20-летний политзаключенный Павел Гриб находится "в сверхкритическом состоянии и нуждается во врачебном вмешательстве". По ее словам, в ежедневном медицинском уходе нуждается инвалид I-й группы Эдем Бекиров.

"Еще раз напомнила о 24 украинских моряках, которые были захвачены и заключены Россией в нарушение Конвенции ООН по морскому праву", – написала Денисова, добавив, что трое моряков были ранены, и им требуется срочное лечение.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.

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Тег гриб, Денисова, Бекиров

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