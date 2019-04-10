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Полномочия по санкциям нужно сохранить: Кулеба объяснил украинскую поправку в ПАСЕ

Сегодня, 13:18

Российские лоббисты уже ведут ожесточенную работу, чтобы украинская инициатива не была поддержана

Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly.
Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly..
Полномочия по санкциям нужно сохранить: Кулеба объяснил украинскую поправку в ПАСЕ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2bc/b72/5c72bcb725762.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2bc/b72/5c72bcb725762.jpg Политика Российские лоббисты уже ведут ожесточенную работу, чтобы украинская инициатива не была поддержана

В политическом комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы изменили документ, который может вернуть Россию в Ассамблею, благодаря украинской поправке, целью которой является сохранение полномочий организации в вопросе применения санкций. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он считает, что доклад Тини Кокса с украинской поправкой будет принят, так как обычно Ассамблея поддерживает поправки, которые прошли комитет. В то же время российские лоббисты уже работают над тем, чтобы помешать принять украинскую инициативу.

"Суть правки Елены Сотник (члена украинской делегации в ПАСЕ – ред.) заключается в том, что новый механизм применения санкций не отменяет имеющиеся полномочия ПАСЕ. То есть, это такая компромиссная формулировка. Наши оппоненты хотят новый механизм – они его получают. Мы хотим, чтобы полномочия ПАСЕ применять санкции были сохранены, и они сохраняются. Но я знаю, какую лоббистскую работу уже развернули российские лоббисты, чтобы попытаться "сломать" эту правку и отклонить ее в зале", – рассказал Кулеба.

По его словам, сейчас на депутатов ПАСЕ пытаются воздействовать с помощью аргумента, мол, мы потеряем Россию, а терять Россию и допускать ее выхода из Совета Европы здесь не хотят – это факт. В то же время европейские политики не очень хотят лишать себя тех полномочий, которые они имеют.

"Готовы критиковать, дискутировать, политически давить, но терять их (Россию – ред.) здесь не хотят. Хотя я убежден, что Россия из Совета Европы не выйдет. Оппоненты Украины, играя вокруг этого аргумента, просто используют тактику запугивания выходом России. И проводится эта работа очень активно, однако проводится и контрработа. Мы и наши партнеры объясняем: если эта реформа (изменения процедуры применения санкций – ред.) будет проведена, то это подвесит демократические процессы в Совете Европы в целом, а также нивелирует статус ПАСЕ, превратив ее в говорильню. То есть, если сейчас ПАСЕ – это реальный инструмент влияния на государства, то после этой "реформы" она превратится просто в говорильню. Поэтому сейчас идет такая борьба нарративов", – подчеркнул дипломат.

Читайте полный текст интервью с Дмитрием Кулебой о ситуации в ПАСЕ.

Отметим, что в эти дни (с 8 по 12 апреля) в Страсбурге ПАСЕ проведет срочные дебаты, где будет представлен доклад "Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы будущего". Его доакладчиками выступят нидерландские делегаты Тини Кокс и Март ван де Вен. Они предлагают изменить регламент организации, что позволит упростить принятие решения по снятию санкций, введенных в ПАСЕ против России.

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Тег санкции, доклад, кулеба, поправка, ПАСЕ

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