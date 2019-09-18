Полозов развеял слухи о "запрете" въезда моряков в Россию

В настоящее время 24 украинских украинских моряка находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле ФСБ России

Фото: ukrinform.ru

Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось. Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов.

"В связи с многочисленными публикациями недостоверной информации в средствах массовой информации относительно запрета въезда в РФ в отношении освобождённых 24 украинских военных моряков официально сообщаем. В настоящее время 24 украинских украинских моряка находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле, находящемся в производстве Следственного управления ФСБ России. Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось", – отметил Полозов.

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Ранее появилась информация, что 35 украинцев, которых недавно освободили из российского плена, не смогут въехать на территорию России.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

После приветствия бывших узников Кремля на украинской земле президент и другие официальные лица сообщили, что готовится второй этап обмена заложниками. Пока не назывались ни цифры (сколько на сколько), ни дата обмена. В то же время Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников.

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