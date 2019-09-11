Сущенко рассказал, когда узнал об обмене пленными между Украиной и Россией

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Бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко рассказал, что до последней минуты не знал об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

"До последнего я не знал, когда это будет. Ни даты, ни время не было понятно. 15 августа после обеда сказали, чтобы я собирал вещи. Ничего не говоря, дали несколько часов на сбор вещей. Ограниченный вес вещей – 20 кг. Я понял, что это будет самолет. Куда – неизвестно. Сказали, что будут этапировать в Москву. 16-го уже нас этапировали в Москву, и я уже оказался в Лефортово. Там все время находился в камере. Лишь где-то за сутки или за двое появился представитель администрации. Во время встречи мне консул сказал, что дело решено. Глаза у него были наполнены искрами и слезами. И он сказал, что дело решено, что это возвращение в Украину. Во Внуково нам зачитали указ Путина ... Когда пересекали воздушную границу, стало легче", - рассказал он.

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Напомним, Роман Сущенко сразу после обмена пленными между Россией и Украиной и прибытия в аэропорт "Борисполь" сказал, что в России ему пришлось невесело и пережил "небольшой ад", но отметил, что "наши люди всюду выживут".

Позже его адвокат Фейгин сообщил, что Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации – об этом ему объявили в российском СИЗО.

Как сообщали новости "Сегодня", парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве еще в сентябре 2016 года. Сущенко обвинили в "шпионаже", а в ФСБ РФ заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы. Отметим, что российское гособвинение считает доказанной вину в "шпионаже" украинского журналиста и изначально просило суд приговорить его к 14 годам колонии строгого режима.

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