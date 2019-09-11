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Сущенко рассказал, когда узнал об обмене пленными между Украиной и Россией

11 сентября, 16:24

По словам журналиста, только во Внуково перед отправкой самолета украинцам зачитали указ Путина

Скриншот

Скриншот

Бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко рассказал, что до последней минуты не знал об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

"До последнего я не знал, когда это будет. Ни даты, ни время не было понятно. 15 августа после обеда сказали, чтобы я собирал вещи. Ничего не говоря, дали несколько часов на сбор вещей. Ограниченный вес вещей – 20 кг. Я понял, что это будет самолет. Куда – неизвестно. Сказали, что будут этапировать в Москву. 16-го уже нас этапировали в Москву, и я уже оказался в Лефортово. Там все время находился в камере. Лишь где-то за сутки или за двое появился представитель администрации. Во время встречи мне консул сказал, что дело решено. Глаза у него были наполнены искрами и слезами. И он сказал, что дело решено, что это возвращение в Украину. Во Внуково нам зачитали указ Путина ... Когда пересекали воздушную границу, стало легче", - рассказал он.

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Напомним, Роман Сущенко сразу после обмена пленными между Россией и Украиной и прибытия в аэропорт "Борисполь" сказал, что в России ему пришлось невесело и пережил "небольшой ад", но отметил, что "наши люди всюду выживут".

Позже его адвокат Фейгин сообщил, что Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации – об этом ему объявили в российском СИЗО.

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Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Как сообщали новости "Сегодня", парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве еще в сентябре 2016 года. Сущенко обвинили в "шпионаже", а в ФСБ РФ заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы. Отметим, что российское гособвинение считает доказанной вину в "шпионаже" украинского журналиста и изначально просило суд приговорить его к 14 годам колонии строгого режима.

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Россия обмен пленными Сущенко

Источник: Сегодня

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