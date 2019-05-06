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Полторак готов встретиться с Зеленским и предупредил по курсу Украины в НАТО

6 мая, 11:56

Министр готов отчитаться перед Зеленским о состоянии армии и хочет услышать планы будущего главнокомандующего

Степан Полторак
Степан Полторак. Фото: Минобороны Украины

В Конституции уже закреплен курс Украины на ЕС и НАТО и министр обороны Степан Полторак рассчитывает, что новоизбранный президент Владимир Зеленский продолжит его.

Об этом он заявил на брифинге, передает телеканал "112 Украина".

Министр выразил готовность встретиться с Зеленским и доложить ему о положении дел в Вооруженных силах, а также хочет узнать планы будущего главнокомандующего.

"У меня не было никаких переговоров с новоизбранным президентом Украины, я хотел бы сказать, что я цивилизованный человек, я буду действовать в рамках действующего законодательства, и я думаю, что наступит время, когда такая встреча состоится, я готов доложить о состоянии ВСУ, о реформах, о задачах, моем видении будущего ВСУ Украины. Можно говорить (о возможной смене курса Украины на вступление в НАТО – ред.) только после завершения проведения инаугурации и переговоров, чтобы я лично понял путь, по которому будет двигаться армия, потому что я считаю, что точно неприемлема смена курса – курса на вступление в НАТО", – заявил Полторак.

Как мы сообщали, в штабе Зеленского сделали заявление по курсу Украины на ЕС и НАТО. Избранный президент заявлял, что не собирается менять курс Украины на интеграцию в Европейский союз, а вот для подтверждения курса на членство в НАТО, по его мнению, необходимо провести референдум.

Также команда Зеленского обнародовала ранее свою военную доктрину, в которой были названы приоритеты по перевооружению армии. В первую очередь речь идет об обеспечении прозрачности государственного оборонного заказа. У Зеленского планируют, что контрактники ВСУ будут получать денежное довольствие на уровне стран-членов НАТО.

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Тег НАТО, Зеленский, ВСУ, Полторак

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