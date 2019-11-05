Помпео назвал главные приоритеты США в отношении Украины

Госсекретарь объяснил, как Вашингтон пытается помочь украинцам и на что был сделан упор

/ Фото: REUTERS/Darren Ornitz

Ранее госсекретарь Майк Помпео называл политику США в отношении Украины правильной, а теперь отмечает, что Вашингтон поддерживал новую власть в Киеве и помогал в борьбе с коррупцией и установлением демократии. Об этом он рассказал в интервью одной из американских радиостанций, текст которого опубликован на сайте Госдепа.

По его словам, США в отношении Украины сосредоточились на нескольких вещах, одна из которых – борьба с коррупцией.

"Во-первых, это страна с глубокой историей коррупции, и наша миссия, миссия посла (США), миссия Волкера (спецпредставителя Госдепа по Украине. – Ред.) была очень ясной, заключалась в том, чтобы создать набор инструментов, чтобы новое руководство, президент Зеленский и команда вокруг него смогла выполнить то, что они говорили во время своей (избирательной) кампании, что должно было снизить риск коррупции", – сказал Помпео.

Реклама

Он отметил, что когда Россия захватила Крым и вторглась на Донбасс, экс-президент США Барак Обама не предоставил Украине помощь.

"Президент Трамп последовательно – не один раз, не два, а трижды – предоставлял системы вооружений украинскому народу и украинскому руководству. Мы предоставили им техническую помощь, которую предыдущая администрация отказалась предоставить. Мы активно помогали украинскому народу, и мы все вместе в Государственном департаменте были сосредоточены, как лазер, на том, чтобы донести до президента, как мы можем помочь прозападной Украине, которая сохранит демократию, свободу и свободу в Украине и в Европе, а также защитить американцев", – подчеркнул госсекретарь США.

Как сообщали новости "Сегодня", 31 октября стало известно, что в США одобрили резолюцию против участия России в G7, пока Москва не прекратит агрессию в отношении Украины. Резолюция носит название "Неодобрение участия Российской Федерации в будущих саммитах Группы семи до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ".

Также в июле Сенат США принял важную резолюцию по Украине, авторами документа выступили более двух десятков американских сенаторов. В документе приветствуется стремление Украины в НАТО, а также американцы обещают и дальше вооружать нашу страну.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама