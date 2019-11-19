Помпео похвалил работу Йованович и Тейлора в Украине

Он также подчеркнул, что команда Трампа исправила серьезные неудачи политики администрации Обамы в отношении Украины

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Государственный секретарь США Майк Помпео высказал положительную оценку работы послов в Украине Мари Йованович, которой советовали хвалить Трампа для сохранения поста, и Уильяма (Билла) Тейлора, которые, по его словам, продвигали "надлежащую" политику Соединенных Штатов на украинском направлении.

Об этом он заявил в понедельник, во время пресс-конференции в Государственном департаменте США, передает Укринформ.

"Нужно лишь учесть простой факт, что именно Билл Тейлор заменил посла Йованович, и каждый из них двигался в направлении надлежащей политики в отношении Украины, о чем я рад говорить и горжусь тем, что сделала нынешняя администрация для Украины", - отметил госсекретарь США.

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Он также подчеркнул, что команда Трампа "исправила серьезные неудачи политики администрации Обамы в отношении Украины". В связи с этим он отметил, что предыдущее правительство США "создало реальный риск для жизни людей в Украине и позволило Владимиру Путину захватить Крым и развернуть боевые действия на Донбассе".

Помпео также подчеркнул, что за время правления Обамы украинцам направлялись только одеяла и нелегальное оборудование.

"Я горжусь тем, что сделали мы. Политика президента Трампа реализовывалась Государственным департаментом последовательно", - отметил госсекретарь США.

Отвечая на вопрос, почему он не вступился за посла Йованович, когда личный адвокат Трампа добивался ее освобождения, Помпеоотметил, что всегда пытается укрепить дипломатию и "очень гордится командой". Ранее Помпео, выступая в Берлине в Фонде Кербера, заявил, что Соединенные Штаты привержены обеспечению мира в Украине и считают обоснованным предоставление Киеву военной помощи. Как сообщали новости "Сегодня", на днях госсекретарь Майк Помпео называл главные приоритеты США в отношении Украины. Он объяснил, как Вашингтон пытается помочь украинцам и на что был сделан упор. А тем временем смотрите, как американская делегация каталась на украинских военных катерах: Видео: ООС

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