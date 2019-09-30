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Понимания нет: у Путина сделали заявление по срокам "нормандской" встречи

30 сентября, 16:49

В Кремле не знают, когда может пройти четырехсторонняя встреча лидеров Украины, Франции, России и Германии

/ Фото: AFP

У российского руководства нет понимания относительно сроков проведения встречи в "нормандском формате" на уровне глав государств, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подтвердив сказанное несколькими днями ранее президентом Украины Владимиром Зеленским.

Песков добавил, что ранее в этот день президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели короткую встречу на траурной церемонии прощания с бывшим президентом Французской Республики Жаком Шираком, которая проходила в парижском соборе Сен-Сюльпис.

"Это не была беседа, был обмен репликами, стоя на крыльце церкви. Понимания по срокам "нормандского формата" нет", – сказал Песков.

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Как уже сообщали новости "Сегодня", недавно в России заявили о возможном срыве встречи Нормандской четверки, поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера".

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Фото: twitter.com/pace

Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов.

Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

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Путин Нормандская четверка нормандский формат Макрон

Источник: Интерфакс

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