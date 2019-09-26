Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,12
26,49

Зеленский заявил, что дата встречи "Нормандской четверки" пока не согласована

26 сентября, 03:48

«Дата, к сожалению, пока не согласована», - заявил Зеленский

/ Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата встречи глав государств и правительств стран "нормандского формата" пока не согласована.

"Мы говорили с госпожой Меркель (на встрече 24 сентября в Нью-Йорке – Ред.) по поводу даты. Дату мы ждем. Дата, к сожалению, пока не согласована", – сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, когда может состояться встреча в "нормандском формате".

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России заявили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В тренде
Снимок на память: как президенты Украины фотографировались с американскими коллегами
Фото: пресс-служба президента Украины ​ ​

В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

В свою очередь министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснил причину неподписания Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске. По его словам, украинская сторона действительно должна была ее согласовать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. Кроме того, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма выразил определенные замечания. Министр не исключил, что в текст, который обсуждается в ТКГ, будет подправлен (что-то или добавят, или уберут).

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США Зеленский Трамп Украина Нормандская четверка нормандский формат

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробностиПолитика
Госслужащие останутся без рангов и доплат: что изменится с реформой госслужбы
Госслужащие останутся без рангов и доплат: что изменится с реформой госслужбыУкраина
СМИ объяснили, почему Трамп давал указание заморозить военную помощь Украине
СМИ объяснили, почему Трамп давал указание заморозить военную помощь УкраинеСША
Первая встреча Зеленского в США и обвал курса доллара: итоги дня
Первая встреча Зеленского в США и обвал курса доллара: итоги дняЭкономика
Богдан научил путинского пропагандиста, как добиться мира от российской власти: видео
Богдан научил путинского пропагандиста, как добиться мира от российской власти: видеоПолитика
"Так не охраняют ни Путина, ни Трампа": пропагандистов РФ шокировала охрана ЗеленскогоПолитика

Новости партнеров

Loading...