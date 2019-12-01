Популярная в США газета призвала Трампа изменить подход к Украине

Дональд Трамп / Фото: AFP

Политика президента США Дональда Трампа относительно Украины привела к "дипломатическому вакууму" в американско-украинских отношениях.

Так считают в одном из самых популярных американских СМИ – The Washington Post.

Читайте также: "Я люблю украинцев": Трамп сделал неожиданное признание

"Практически каждый высокопоставленный [американский] чиновник, который работал над отношениями [Украины и США] в последние два года, подал в отставку или дал показания в ходе расследования об импичменте и был осужден президентом", – говорится в редакторской заметке, опубликованной на сайте издания.

Реклама

Авторы статьи отметили и то, что прежде в столь решительные моменты, как те, с которыми сталкивается украинская власть сейчас, Вашингтон решительно поддерживал Киев.

Однако Трамп мало того, что до сих пор не согласовал визит Зеленского в Белый дом, так и продолжает повторять обвинения о вмешательстве Украины в выборы президента в США в 2016 году, "даже после того, как ему сообщили, что это было выдумкой российских спецслужб".

В тренде Сотни кибератак в 2019 году: в СНБО рассказали об угрозах для Украины

Вдобавок к этому, госсекретарь Майк Помпео, вместо того чтобы попытаться спасти отношения двух стран, предложил расследовать лживые обвинения Москвы в адрес Украины.

"Все это значительно ослабляет позиции Зеленского перед встречей с Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном", – констатируют в газете, отмечая, что последние два могут надавить на Зеленского, чтобы он пошел на уступки Кремлю ради восстановления отношения между ЕС и Россией.

Президент РФ Владимир Путин же захочет, чтобы Зеленский "поставил под угрозу суверенитет Украины над оккупированными Россией и ее марионетками территориями востока", что, в свою очередь, подорвет независимость Украины от Кремля и ее надежды на интеграцию с Западом.

"В Конгрессе сохраняется сильная поддержка Украины, в том числе среди республиканцев, которые защищали Трампа. Они должны оказать давление на президента и Помпео, чтобы восстановить поддержку Украине со стороны США. Госдепартамент должен назначить нового высокопоставленного чиновника, чтобы представлять США на мирных переговорах. Необходимо участие и самого Помпео. Крайне важно, чтобы США продемонстрировали свою приверженность независимости Украины. В противном случае нанесенный Трампом ущерб усугубится", – констатируют авторы статьи.

Напомним, что действия Трампа относительно Украины обеспокоили не только журналистов, но и Конгресс – его требование возобновить в Украине расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена взамен на размораживание американской помощи Киеву даже стало поводом для начала процедуры импичмента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама