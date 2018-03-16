Порошенко: Агрессия России против Украины – только начало конфликта РФ и НАТО

Сегодня, 18:32

По словам Порошенко, Альянс понимает и разделяет евроатлантические стремления Украины

Петр Порошенко. Фото: Facebook Святослава Цеголко
Петр Порошенко. Фото: Facebook Святослава Цеголко

В НАТО осознают, что агрессия России против Украины – только начало широкомасштабного конфликта РФ с Альянсом, заявил в Краматорске президент Украины Петр Порошенко.

"Наши партнеры по НАТО даже не сомневаются, что российские генералы считают войну на востоке Украины только первым этапом войны с Альянсом. Это несмотря на то, что Украина еще не является ее членом", – рассказал глава государства.

Президент напомнил, что Украина несколько дней назад получила статус страны-аспиранта в НАТО. Это, по словам Порошенко, отражает понимание Альянсом евроатлантических стремлений Украины. Глава государства также сообщил, что курс Украины на членство в НАТО предлагается закрепить в Конституции страны.

"Мы подчеркиваем то, что будем настаивать на одобрении плана действий по членству в НАТО по Украине. Я уже, кстати отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне основного закона закрепит наше стремление о вступлении в НАТО и Евросоюз", – заявил Порошенко.

Ранее Петр Порошенко заявил, что законопроект о нацбезопасности предусматривает переход Украины на стандарты НАТО.

"Я принял решение, что даже во время войны мы должны принять назначение гражданского министра обороны, разделить позиции главнокомандующего и начальника Генштаба. Провести ряд реформ, чтобы перевести страну на стандарты НАТО", – сказал Порошенко.
война, НАТО, пдч, Донбасс, Порошенко

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"Сегодня"

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