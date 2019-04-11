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Порошенко будет баллотироваться в Европарламент

Сегодня, 16:04

Глава государства ответил на вопрос, что будет делать в случае поражения на президентских выборах

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил в кулуарах 12-го Киевского форума по безопасности, что в 2024 год будет баллотироваться в Европейский парламент.

Отмечая на вопрос журналистов, что он будет делать в случае поражения во втором туре президентских выборов, глава государства ответил: "В 24-м году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента".

А пока действующий глава государства все еще в президентской гонке, никак не может решиться вопрос проведения дебатов между кандидатами. Казалось бы, что Порошенко и Зеленский уже заказали "Олимпийский" для дебатов, хоть там и есть небольшое расхождение по датам. Но не все так просто.


Сегодня у Зеленского сделали Порошенко новое предложение по дебатам. Кандидаты в президенты в день дебатов могут оказаться в разных местах, поэтому предложен выход из ситуации.

В свою очередь в президентском штабе считают, что лидер "Зе!Команды" не хочет встретиться с президентом 14 апреля на "Олимпийском". "К сожалению, сегодня (в четверг – ред.) мы услышали от команды Владимира Александровича, (Зеленского – ред.) что он не готов, не хочет принимать участие в этих дебатах (на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14) и, к сожалению, мы не понимаем, какого кота в мешке прячут", – сказал глава фракции БПП Артур Герасимов.

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Тег выборы, Порошенко, Европарламент

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