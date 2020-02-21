Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Порошенко доставят на допрос силой: реакция адвоката

21 февраля, 20:05

В один из дней допроса пятый президент планирует быть в заграничной поездке

Киевский суд обязал пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко в обязательном порядке явиться на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" и УНН, а нардеп Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") обнародовал два постановления Печерского районного суда Киева.

В одном из постановлений сказано: "Осуществить привод Петра Порошенко для проведения следственных действий в процессуальном статусе свидетеля на 14:00 28 февраля к следователю третьего следственного отдела первого управления организации досудебных расследований ГБР".

Реклама

В другом постановлении речь идет о приводе Порошенко в качестве свидетеля на допрос в ГБР на 14:00 6 марта.

В тренде
ОтвечайТЕ, министры: спецэфир телеканала "Украина 24" из Кабмина

Эту информацию прокомментировал и адвокат Порошенко Игорь Головань, по словам которого, его подзащитному об этом не сообщили.

"Суд не сообщил народному депутату Порошенко о своем заседание, как этого требует статья 482-2 УПК Украины, нарушил территориальную подсудность, то есть, решение является очевидно неправосудным", – написал он в Facebook.

Адвокат который считает это "признаком прямой негласной и незаконной слежки" за его подзащитным, поскольку на 25 февраля запланирован заграничный визит Порошенко.

Напомним, ранее исполняющий обязанности руководителя Первого управления организации досудебных расследований ведомства Олег Корецкий подтверждал, что ГБР готовит принудительный привод для пятого президента Украины.

После этого он явился на допрос 24 января, который длился более трех часов. Позже Порошенко рассказал, что его спрашивали о подписанных им в 2015 году Минских соглашениях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

допрос Петр Порошенко ГБР Александр Дубинский

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель Кремля
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель КремляПолитика
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявление
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявлениеДругие регионы
Украинка в Китае, которая не смогла уехать из-за собаки, показала разговор с Зеленским (видео)
Украинка в Китае, которая не смогла уехать из-за собаки, показала разговор с Зеленским (видео)Политика
Аваков рассказал, кто может стоять за протестами в Новых Санжарах
Аваков рассказал, кто может стоять за протестами в Новых СанжарахПолитика
Путин дал скандальное интервью про Украину: первые подробности
Путин дал скандальное интервью про Украину: первые подробностиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...