Порошенко едет в Брюссель: стала известна программа президента

Кроме Дональда Туска, глава государства встретится с другими европейскими лидерами

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко едет в Брюссель: стала известна программа президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/be3/446/5c8be344636ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/be3/446/5c8be344636ec.jpg 2019-03-15T19:39:30+02:00 Политика Кроме Дональда Туска, глава государства встретится с другими европейскими лидерами

Во время своей рабочей поездки в Бельгию 20 марта у президента Украины Петра Порошенко запланированы встречи с высокопоставленными европейскими политиками и участие в важном мероприятии.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, окончательно расписание не готово, однако известно, что в Брюсселе глава государства встретится с руководством Евросоюза.

"Ключевым элементом станет встреча с руководством европейских институций, там будет не только Туск, будет и президент Еврокомиссии, и еврокомиссары", – заявил Климкин.

Кроме того, по его словам, у Порошенко предусмотрено участие в саммите Европейской народной партии.

Напомним, что о встрече Дональда Туска с Порошенко стало известно накануне. В опубликованном графике председателя Европецйского совета говорится, что они проведут совместный ужин 20 марта в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву).

Напомним, что в пятую годовщину начала вооруженной агрессии России против Украины экс-президент Польши и глава Евросовета Дональд Туск выступил с исторической речью в Верховной Раде.

Кроме того, как мы уже писали, председатель Европейского совета посетил Львов, где выступил с речью во Львовском национальном университете, во время которой признался в любви и к Польше, и к Украине.

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