Порошенко едет в Брюссель: стала известна программа президента
Кроме Дональда Туска, глава государства встретится с другими европейскими лидерами
Во время своей рабочей поездки в Бельгию 20 марта у президента Украины Петра Порошенко запланированы встречи с высокопоставленными европейскими политиками и участие в важном мероприятии.
Как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, окончательно расписание не готово, однако известно, что в Брюсселе глава государства встретится с руководством Евросоюза.
"Ключевым элементом станет встреча с руководством европейских институций, там будет не только Туск, будет и президент Еврокомиссии, и еврокомиссары", – заявил Климкин.
Кроме того, по его словам, у Порошенко предусмотрено участие в саммите Европейской народной партии.
Напомним, что о встрече Дональда Туска с Порошенко стало известно накануне. В опубликованном графике председателя Европецйского совета говорится, что они проведут совместный ужин 20 марта в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву).
Напомним, что в пятую годовщину начала вооруженной агрессии России против Украины экс-президент Польши и глава Евросовета Дональд Туск выступил с исторической речью в Верховной Раде.
Кроме того, как мы уже писали, председатель Европейского совета посетил Львов, где выступил с речью во Львовском национальном университете, во время которой признался в любви и к Польше, и к Украине.
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