Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Новости политики

Выборы президента Украины: Туск обратился к украинским политикам

Сегодня, 13:10

Высокопоставленный европейский чиновник выступил на украинском языке в Верховной Раде

Фото: Facebook
Выборы президента Украины: Туск обратился к украинским политикам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be3/c37/5c6be3c376e63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be3/c37/5c6be3c376e63.jpg Политика Высокопоставленный европейский чиновник выступил на украинском языке в Верховной Раде

Президент Европейского Совета Дональд Туск призвал украинских политиков на будущих президентских выборах не нести вреда друг против друга, ибо распри внутри страны – это лучший подарок недоброжелателям Украины. Об этом он заявил на специальном заседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине российской агрессии.

По его словам, недруги Украины в Европе только и ждут повод, чтоб помешать европейскому пути Киева.

"Не нанесите друг другу чрезмерного вреда на ближайших выборах. Ваша история, как и история моего народа, демонстрирует, что внутренние конфликты в наших двух странах являются наибольшим подарком для третьей стороны. Также помните, что ваши оппоненты в Европе ждут любого повода, чтобы испортить нынешнюю солидарность между Брюсселем и Киевом. А резкий конфликт между вами может оказаться именно таким поводом", – сказал Туск.

Как сообщалось, сегодня во время этого же выступления Туск сделал заявление по российской агрессии против Украины. Он заверил от имени всего европейского Союза, что Запад продолжает поддерживать Украину и дальше намерен помогать нашей стране.

Отметим, накануне президент Петр Порошенко выразил надежду, что результаты выборов в Украине очень разочаруют Путина. глава государства уверен, что президента и Раду будет выбирать украинский народ, а не Кремль через свое вмешательство.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, Рада, Туск, политики

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы президента Украины: Туск обратился к украинским политикам". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Белые балаклавы" готовили провокацию на выборах: в СБУ рассказали о сорванном плане РФ

Сегодня, 12:36

Радикалы одной из организаций планировали захват административных зданий в регионах Украины, отметил Кононенко

В ЦИК рассказали, сколько миллионов уйдет на выборы президента

Сегодня, 11:53

В приложении к основному документу указано еще 1314951 грн дополнительных расходов

Украина выбирает президента: как выглядит тройка лидеров гонки

Вчера, 22:58

Предвыборное турне претендентов на главный пост страны по регионам продолжается

На выборах уже пытаются провернуть схемы масштабного подкупа – Аваков

Вчера, 12:52

Министр рассказал о десятках открытых уголовных производствах по нарушениям избирательного процесса

"Я гей": Виторган сделал неожиданное признание

ВСУ сделали грозное предупреждение авиации России

Невзоров жёстко прошёлся по пропагандистке Скабеевой

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Береза избил Шуфрича в зале Рады из-за плаката

В Канаде поезд рухнул с моста высотой 60 метров (фото, видео)

Зеленский едва не подрался с военными во Львове

Назван самый экологически чистый регион Украины

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"