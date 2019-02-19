Выборы президента Украины: Туск обратился к украинским политикам

Высокопоставленный европейский чиновник выступил на украинском языке в Верховной Раде

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Выборы президента Украины: Туск обратился к украинским политикам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be3/c37/5c6be3c376e63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be3/c37/5c6be3c376e63.jpg 2019-02-19T13:10:00+02:00 Политика Высокопоставленный европейский чиновник выступил на украинском языке в Верховной Раде

Президент Европейского Совета Дональд Туск призвал украинских политиков на будущих президентских выборах не нести вреда друг против друга, ибо распри внутри страны – это лучший подарок недоброжелателям Украины. Об этом он заявил на специальном заседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине российской агрессии.

По его словам, недруги Украины в Европе только и ждут повод, чтоб помешать европейскому пути Киева.

"Не нанесите друг другу чрезмерного вреда на ближайших выборах. Ваша история, как и история моего народа, демонстрирует, что внутренние конфликты в наших двух странах являются наибольшим подарком для третьей стороны. Также помните, что ваши оппоненты в Европе ждут любого повода, чтобы испортить нынешнюю солидарность между Брюсселем и Киевом. А резкий конфликт между вами может оказаться именно таким поводом", – сказал Туск.

Как сообщалось, сегодня во время этого же выступления Туск сделал заявление по российской агрессии против Украины. Он заверил от имени всего европейского Союза, что Запад продолжает поддерживать Украину и дальше намерен помогать нашей стране.

Отметим, накануне президент Петр Порошенко выразил надежду, что результаты выборов в Украине очень разочаруют Путина. глава государства уверен, что президента и Раду будет выбирать украинский народ, а не Кремль через свое вмешательство.

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