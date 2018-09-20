Порошенко: Голосование за изменения в Конституцию – это удар под дых "пятой колонне"

Сегодня, 12:55

Глава государства считает, что Украина страхует себя на будущее от любых неожиданностей  

Петр Порошенко. Фото: архив
Петр Порошенко. Фото: архив

Президент Петр Порошенко поблагодарил народных депутатов за важный шаг в приближении Украины к членству в ЕС и НАТО, которые поддержали законопроект о внесении изменений в Конституцию. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"Проект закона, который после сегодняшнего голосования направлен в Конституционный суд, целиком и полностью отвечает нашим национальным интересам и настроениям большинства общества. Это – страховка на будущее от любых неожиданностей. Это – победа национальных интересов и удар под дых "пятой колонне", – заявил Порошенко.

Глава государства поблагодарил народных избранников, кто поддержал его законопроект по изменениям в Конституцию.

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Отметим, согласно процедуре, КСУ должен дать свое заключение по законопроекту и вернуть его в парламент. Окончательное голосование по законопроекту будет проходить уже на следующей сессии Верховной Рады (весна-лето 2019-го). Депутатам для этого нужно будет конституционное количество голосов – не менее 300.

Как мы писали ранее, в тексте президентского законопроекта идет речь всего о пяти изменениях в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов в переходных положениях.

Кроме того, если депутаты поддержат законопроект, то из Конституции будет выброшена норма, разрешающая базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Будет запрещена аренда украинских военных баз иностранными войсками.
Рада, Конституция, законопроект, Порошенко

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Источник:

"Сегодня"

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