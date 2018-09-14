Порошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе

Вчера, 23:59

Порошенко поблагодарил Волкера за укрепление обороноспособности украинской армии

president.gov.ua
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем Соединенных Штатов Америки Куртом Волкером, на которой стороны обсудили продолжение санкционной политики против России.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Во время встречи была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории", – говорится в сообщении, обнародованной пресс-службой президента Украины.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил Волкера за укрепление обороноспособности украинской армии и отметил важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте Северного потока – 2.

Ранее Волкер назвал объявленные донбасскими боевиками выборы нелегитимными и нарушающими логику "минского процесса".

Кроме того, недавно спецпредставитель Госдепа подтвердил, что выступит на 15-й ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Напомним, что на встрече в начале этого месяца украинский президент Петр Порошенко обсудил с Куртом Волкером ситуацию на востоке Украины и координацию шагов по деоккупации Донбасса.
президент, Донбасс, Порошенко, встречи, Петр Порошенко, Волкер
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Российская техника в Украине. Фото: архив

Волкер: Не Украина пришла в Россию – это россияне находятся на украинской территории

12 Сентября, 11:03

Российская сторона не готова к урегулированию ситуации на востоке Украины, считает американский дипломат

Украина

Фото: Flickr

Курт Волкер рассказал о будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе

12 Сентября, 10:59

Спецпредставитель Госдепа выступает за постепенное размещение миротворческих сил на временно оккупированной территории
Загрузка...

Политика

Курт Волкер. Фото: @SpecRepUkraine

"Выборы" боевиков на Донбассе: Волкер жестко оценил ситуацию

12 Сентября, 09:04

Американский дипломат не видит прогресса в реализации Минских соглашений

Украина

Фото: twitter.com/specrepukraine

Спецпредставитель США по Украине Волкер опять летит в Киев

11 Сентября, 17:54

Среди всего прочего он выступит на "Ялтинской европейской стратегии"  

Политика

Сергей Лавров. Фото: AFP

Лавров назвал единственный способ окончания войны на Донбассе

3 Сентября, 13:15

Российский министр разразился очередным недовольством по Украине, на этот раз действиями Волкера

Политика

Фото: https://twitter.com/poroshenko

Координация шагов по деоккупации Донбасса: Порошенко встретился с Волкером

2 Сентября, 09:21

Глава государства подчеркнул важность давления на Россию для освобождения украинских заложников
Загрузка...