Порошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем Соединенных Штатов Америки Куртом Волкером, на которой стороны обсудили продолжение санкционной политики против России.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Во время встречи была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории", – говорится в сообщении, обнародованной пресс-службой президента Украины.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил Волкера за укрепление обороноспособности украинской армии и отметил важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте Северного потока – 2.

Ранее Волкер назвал объявленные донбасскими боевиками выборы нелегитимными и нарушающими логику "минского процесса".

Кроме того, недавно спецпредставитель Госдепа подтвердил, что выступит на 15-й ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Напомним, что на встрече в начале этого месяца украинский президент Петр Порошенко обсудил с Куртом Волкером ситуацию на востоке Украины и координацию шагов по деоккупации Донбасса.