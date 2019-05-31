Порошенко избран главой партии "Европейская солидарность"
Экс-президент Украины только недавно решил сменить название своей политической силы и обновить ее состав
Пятый президент Украины (2014 – 2019 гг.) Петр Порошенко был избран главой партии "Европейская солидарность", с которой он пойдет на парламентские выборы. Об этом он заявил на сегодняшнем съезде политической силы.
Только вчера Порошенко стал членом партии и сегодня поблагодарил своих соратников за доверие.
"Спасибо за избрание председателем партии "Европейская солидарность". Формально в нее я вступил только вчера, а на самом деле – мы одна команда еще с 2014-го, самого тяжелого в новейшей истории Украины года. Для меня большая честь возглавить политическую силу "Европейская солидарность", которая пять лет назад не побоялась взять на себя ответственность за спасение страны, которая оказалась у самого края бездны", – сказал Порошенко.
Напомним, что перед выборами в Раду партия Порошенко сменила название. "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовали и обновили его состав. Теперь политическая сила бывшего президента будет носить название "Европейская солидарность".
Также экс-президент 22 мая заявлял, что готовы к выборам в Верховную Раду. Бывший президент считает участие своей политической силы в выборах "абсолютной необходимостью". По его словам, 31 мая состоится съезд его партии, на котором будет проведено "очень серьезное обновление и партии, и партийного списка".
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