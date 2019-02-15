Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности: появились детали
Президент Украины летит в Германию с рабочим визитом для участия в важнейшем международном мероприятии
Украинский президент Петр Порошенко примет участие в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в пресс-службе главы государства. С этой целью он посетит Германию с рабочим визитом 15-16 февраля.
Свой доклад президент зачитает в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе". Кроме того, он проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами и руководителями международных организаций.
Помимо него, Украину на этом важнейшем международном мероприятии будет представлять и министр иностранных дел Павел Климкин.
Напомним, ранее Порошенко выражал намерение представить на конференции по безопасности в Мюнхене доказательства непосредственного вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс в Украине.
Как сообщалось ранее, от участия в конференции отказался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. О причинах такого решения ни представители конференции, ни в канцелярии главы израильского правительства не сообщили.
Кроме того, немецкая пресса писала, что на фоне разногласий из-за газопровода "Северный поток – 2" президент Франции Эммануэль Макрон также отказался участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля.
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