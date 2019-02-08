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"Северный поток-2" рассорил Берлин и Париж: Меркель рассказала об отношениях с Макроном

Сегодня, 17:10

Канцлер ФРГ уверяет, что отношения с Макроном на высоте, но факты свидетельствуют об обратном

Ангела Меркель
Ангела Меркель. Фото: AFP
"Северный поток-2" рассорил Берлин и Париж: Меркель рассказала об отношениях с Макроном //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d97/ce0/5c5d97ce0f6c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d97/ce0/5c5d97ce0f6c1.jpg Евросоюз Канцлер ФРГ уверяет, что отношения с Макроном на высоте, но факты свидетельствуют об обратном

Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель ежедневно поддерживают тесный контакт по ряду важнейших вопросов, заявила последняя.

Таким образом, Меркель опровергла появившуюся в немецкой прессе информацию об ухудшении отношений Берлина и Парижа.

"У нас ежедневное сотрудничество по всем важным европейским темам", — заявил она журналистам 8 февраля.

Ранее издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что на фоне разногласий из-за газопровода "Северный поток-2" Макрон отказался участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля. Его совместное выступление с Меркель должно было стать одним из ключевых событий мероприятия.

По этому поводу канцлер ФРГ заверила, что "еще будет много совместных встреч, которые смогут убедить, что дух Ахенского соглашения жив".

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Кроме того, по ее словам, Берлин и Париж смогли договориться насчет поправок в Газовую директиву ЕС и реализации проекта "Северный поток — 2".

"Что касается Газовой директивы ЕС, то мы достигли договоренности, и это стало возможно, потому что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом", — сказала она.

В то же время немецкий лидер отметила необходимость диверсификации энергоснабжения Германии и поставок ресурсов не только из России.

"Мы говорили, что впредь будем использовать и сжиженный газ", — сказала она.

Напомним, как стало известно ранее, Франция поддерживает изменение законодательства ЕС, которое усложнит строительство российского газопровода "Северный поток – 2". 

Мы уже писали о сдержанной реакции Меркель на данную информацию - канцлер заявила, что газопровод "Северный поток – 2" не сделает Германию или Европу слишком зависимыми от России.

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Тег Германия, Франция, газопровод, Меркель, Nord Stream 2, Макрон, Северный поток 2

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Источник:

ТАСС

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