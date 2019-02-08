"Северный поток-2" рассорил Берлин и Париж: Меркель рассказала об отношениях с Макроном

Канцлер ФРГ уверяет, что отношения с Макроном на высоте, но факты свидетельствуют об обратном

Ангела Меркель. Фото: AFP

"Северный поток-2" рассорил Берлин и Париж: Меркель рассказала об отношениях с Макроном //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d97/ce0/5c5d97ce0f6c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d97/ce0/5c5d97ce0f6c1.jpg 2019-02-08T17:10:00+02:00 Евросоюз Канцлер ФРГ уверяет, что отношения с Макроном на высоте, но факты свидетельствуют об обратном

Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель ежедневно поддерживают тесный контакт по ряду важнейших вопросов, заявила последняя.

Таким образом, Меркель опровергла появившуюся в немецкой прессе информацию об ухудшении отношений Берлина и Парижа.

"У нас ежедневное сотрудничество по всем важным европейским темам", — заявил она журналистам 8 февраля.

Ранее издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что на фоне разногласий из-за газопровода "Северный поток-2" Макрон отказался участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля. Его совместное выступление с Меркель должно было стать одним из ключевых событий мероприятия.

По этому поводу канцлер ФРГ заверила, что "еще будет много совместных встреч, которые смогут убедить, что дух Ахенского соглашения жив".

Кроме того, по ее словам, Берлин и Париж смогли договориться насчет поправок в Газовую директиву ЕС и реализации проекта "Северный поток — 2".

"Что касается Газовой директивы ЕС, то мы достигли договоренности, и это стало возможно, потому что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом", — сказала она.

В то же время немецкий лидер отметила необходимость диверсификации энергоснабжения Германии и поставок ресурсов не только из России.

"Мы говорили, что впредь будем использовать и сжиженный газ", — сказала она.

Напомним, как стало известно ранее, Франция поддерживает изменение законодательства ЕС, которое усложнит строительство российского газопровода "Северный поток – 2".

Мы уже писали о сдержанной реакции Меркель на данную информацию - канцлер заявила, что газопровод "Северный поток – 2" не сделает Германию или Европу слишком зависимыми от России.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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