"Северный поток-2" рассорил Берлин и Париж: Меркель рассказала об отношениях с Макроном
Канцлер ФРГ уверяет, что отношения с Макроном на высоте, но факты свидетельствуют об обратном
Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель ежедневно поддерживают тесный контакт по ряду важнейших вопросов, заявила последняя.
Таким образом, Меркель опровергла появившуюся в немецкой прессе информацию об ухудшении отношений Берлина и Парижа.
"У нас ежедневное сотрудничество по всем важным европейским темам", — заявил она журналистам 8 февраля.
Ранее издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что на фоне разногласий из-за газопровода "Северный поток-2" Макрон отказался участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля. Его совместное выступление с Меркель должно было стать одним из ключевых событий мероприятия.
По этому поводу канцлер ФРГ заверила, что "еще будет много совместных встреч, которые смогут убедить, что дух Ахенского соглашения жив".
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Кроме того, по ее словам, Берлин и Париж смогли договориться насчет поправок в Газовую директиву ЕС и реализации проекта "Северный поток — 2".
"Что касается Газовой директивы ЕС, то мы достигли договоренности, и это стало возможно, потому что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом", — сказала она.
В то же время немецкий лидер отметила необходимость диверсификации энергоснабжения Германии и поставок ресурсов не только из России.
"Мы говорили, что впредь будем использовать и сжиженный газ", — сказала она.
Напомним, как стало известно ранее, Франция поддерживает изменение законодательства ЕС, которое усложнит строительство российского газопровода "Северный поток – 2".
Мы уже писали о сдержанной реакции Меркель на данную информацию - канцлер заявила, что газопровод "Северный поток – 2" не сделает Германию или Европу слишком зависимыми от России.
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