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Нетаньяху вслед за Макроном отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Сегодня, 23:45

Премьер 13-14 февраля примет участие в конференции, посвященной ситуации на Ближнем Востоке, что состоится в Варшаве

Фото: AFP
Нетаньяху вслед за Макроном отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/09a/fdd/5c609afdd62b6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/09a/fdd/5c609afdd62b6.jpg Другие страны Премьер 13-14 февраля примет участие в конференции, посвященной ситуации на Ближнем Востоке, что состоится в Варшаве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом в воскресенье, 10 февраля, заявил пресс-секретарь конференции, сообщает DW.

По словам представителя конференции, отказ со стороны главы израильского правительства было сделано более недели назад – вскоре после того, как председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер объявил об участии Нетаньяху. О причинах отказа представитель конференции не сообщил.

В то же время пресс-секретарь Нетаньяху заявил, что израильская сторона никогда официально не заявляла об участии их премьера в Мюнхенской конференции. Вместо этого в офисе Нетаньяху неделю назад заявили, что премьер 13-14 февраля примет участие в конференции, посвященной ситуации на Ближнем Востоке, что состоится в Варшаве.

Как отмечается в сообщении, Нетаньяху – еще один гость-чиновник, который отказался принимать участие в Мюнхенской конференции. 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон также отказался ехать на конференцию. В Елисейском дворце объяснили отказ тем, что Макрон хочет сконцентрироваться на диалоге с гражданами на фоне протестов "желтых жилетов" и отменил вообще все зарубежные поездки на ближайшее время.

Как сообщалось, организаторы Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 15-17 февраля, ожидают в этом году рекордное количество участников-чиновников. Среди 500 гостей форума, по информации на данный момент, будет 40 глав государств и правительств и 100 министров.

Напомним, в минувшем году ежегодная 54-я Мюнхенская конференция по безопасности, прошедшая в баварской столице с 16 по 18 февраля, прорывной и знаковой для Украины не стала. Анонсированные переговоры министров иностранных дел Нормандской четверки так и не состоялись: сначала их перенесли немцы, потом встречаться отказались русские. Правда, Павлу Климкину все же удалось переговорить с Сергеем Лавровым, но, опять-таки, безрезультатно. У Петра Порошенко в Мюнхене была своя программа: с десяток двусторонок, главные из которых – переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и польским премьером Матеушем Моравецким.

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Тег Израиль, участие, Нетаньяху, мюнхенская конференция

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