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Порошенко назначил посла в Египте

Сегодня, 21:49

До нового назначения Микитенко был послом Украины в Катаре

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Микитенко послом Украины в Арабской Республике Египет. Об этом говорится в указе №121/2019 главы государства, сообщает пресс-служба Президента

"Назначить Микитенко Евгения Олеговича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Арабской Республике Египет", - отмечается в документе.

До нового назначения Микитенко был послом Украины в Катаре. Владеет арабским и английским языками.

Ранее президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Александра Балануцы на должность посла Украины в Государстве Кувейт. Указ №84 / 2019 от 21 марта обнародован на сайте главы государства.

Также сообщалось, что Порошенко уволил Юрия Савченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Узбекистане.

А в декабре прошлого года Порошенко уволил посла Украины в Сенегале. Александр Овчаров был назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Сенегале в декабре 2013 года.

Кроме того, Порошенко уволил постоянного представителя в АР Крым Бабина. В указе президента говорится, что решение об увольнении было принято согласно поданному заявлению.

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Тег Египет, президент, Порошенко, посол, назначение, должность

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