Порошенко уволил Бабина с должности постпреда в Крыму

Сегодня, 21:14

Бабин был назначен на должность постпреда в Крыму в августе 2017 года

Петр Порошенко, фото Пресс-служба президента
Петр Порошенко, фото Пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко уволил постоянного представителя в Автономной Республике Крым Бориса Бабина. Об этом говорится в указе главы государства №405 от 2 декабря.

"Уволить Бабина Бориса Владимировича с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению", – сказано в документе.

Уроженец Евпатории, юрист Бабин был назначен на должность постпреда в Крыму в августе 2017 года. 

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Ранее президент уволил главу Луганской военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза.

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду, 24 октября, согласовал увольнение председателей Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций. 

Как сообщалось, 4 октября 2018 года мэру Черкасс было объявлено о подозрении по ч.1 ст.351 Уголовного кодекса ("Препятствование деятельности народного депутата и депутата местного совета").

Ранее сообщалось, что в Запорожье чиновника городского совета обвиняют в злоупотреблении властью, которое нанесло бюджету ущерб на более чем два миллиона гривен. Как сообщает управление защиты экономики полиции области, реконструкция Дворца спорта "Юность" финансировалась из городской казны.
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"Сегодня"

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