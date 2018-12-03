Порошенко уволил Бабина с должности постпреда в Крыму

Бабин был назначен на должность постпреда в Крыму в августе 2017 года

Президент Украины Петр Порошенко уволил постоянного представителя в Автономной Республике Крым Бориса Бабина. Об этом говорится в указе главы государства №405 от 2 декабря.

"Уволить Бабина Бориса Владимировича с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению", – сказано в документе.

Уроженец Евпатории, юрист Бабин был назначен на должность постпреда в Крыму в августе 2017 года.

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Ранее президент уволил главу Луганской военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза.

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