Порошенко назвал причину, почему должен остаться в политике

Порошенко перечислил ряд реформ, введенных за время работы его команды

Действующий президент и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко предупредил, что нельзя допустить дестабилизации банковской системы и финансово сектора, так как это чревато проблемами с партнерами, в том числе МВФ. Об этом он сказал в своем штабе.

Также Порошенко отметил, что его команда и дальше будет противодействовать планам Кремля сформировать лояльное к себе большинство на парламентских выборах.

"И это еще одна причина, почему я должен остаться в политике", – пояснил он.

Также Порошенко перечислил ряд реформ, введенных за время работы его команды.

"Наша команда будет защищать все, что мы сделали за пять лет. И я горжусь этим. И без вас, украинцев, ничего бы не вышло", – добавил он.

Кроме того, гарант затронул тему религии.

"Мы не допустит реванша, потому что когда мы сняли ярмо российской церкви – это еще один способ сохранения независимости Украины. И мы, кстати, все еще ждем извинений за "термос", - прокомментировал он.

Отметим, Порошенко заявил, что доверяет результатам экзит-полов по итогам второго тура выборов в Украине, согласно которым он уступил своему оппоненту Владимиру Зеленскому.

Напомним, по предварительным данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, голоса избирателей разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73,2%;

Петр Порошенко – 25,3%;

испортили бюллетень – 1,5%.

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