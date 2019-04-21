Порошенко назвал причину, почему должен остаться в политике
Порошенко перечислил ряд реформ, введенных за время работы его команды
Действующий президент и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко предупредил, что нельзя допустить дестабилизации банковской системы и финансово сектора, так как это чревато проблемами с партнерами, в том числе МВФ. Об этом он сказал в своем штабе.
Также Порошенко отметил, что его команда и дальше будет противодействовать планам Кремля сформировать лояльное к себе большинство на парламентских выборах.
"И это еще одна причина, почему я должен остаться в политике", – пояснил он.
Также Порошенко перечислил ряд реформ, введенных за время работы его команды.
"Наша команда будет защищать все, что мы сделали за пять лет. И я горжусь этим. И без вас, украинцев, ничего бы не вышло", – добавил он.
Кроме того, гарант затронул тему религии.
"Мы не допустит реванша, потому что когда мы сняли ярмо российской церкви – это еще один способ сохранения независимости Украины. И мы, кстати, все еще ждем извинений за "термос", - прокомментировал он.
Отметим, Порошенко заявил, что доверяет результатам экзит-полов по итогам второго тура выборов в Украине, согласно которым он уступил своему оппоненту Владимиру Зеленскому.
Напомним, по предварительным данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, голоса избирателей разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 73,2%;
- Петр Порошенко – 25,3%;
- испортили бюллетень – 1,5%.
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