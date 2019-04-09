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Порошенко назвал свои ошибки

Сегодня, 20:46

По его словам, после первого тура он сделал выводы

Фото: president.gov.ua
Порошенко назвал свои ошибки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/bc5/4cb/5cabc54cb1998.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/bc5/4cb/5cabc54cb1998.jpg Политика По его словам, после первого тура он сделал выводы

Открытый диалог с обществом, в частности, с общественными активистами – должен стать новым стандартом в публичной деятельности президента, – заявил Петр Порошенко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, после первого тура он сделал выводы. Кроме недостаточной коммуникации, еще одной своей ошибкой считает – просчеты в кадровой политике.

"Действительно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий. Я не буду называть вам фамилии. Но я хочу подчеркнуть следующее – никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петром Порошенко больше назначено не будет, пока он является президентом. В том числе в ходе второго срока", – заявил президент.

Напомним, гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что проведение дебатов между кандидатами в президенты является не только требованием закона, но и необходимым условием для сознательного выбора украинском. 

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Тег президент, Порошенко, диалог, ошибки, выводы

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