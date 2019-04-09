Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок" Олег Панюта 2019-04-09T07:19:00+03:00 Политика Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

— Петр Алексеевич, сегодня большая часть украинцев говорят о дебатах. Где, как, с кем… При этом даже известный исполнитель Святослав Вакарчук требует не формы, а содержания. И у нас, как у избирателей, должна быть возможность оценить качество дискуссии, подачу информации, о чем думают кандидаты. Готовы ли вы к этому?

— Подчеркну, что Святослав Вакарчук абсолютно прав. Дебаты — не шоу. Не соревнования. Дебаты — это абсолютно содержательная, серьезная дискуссия о будущем государства и каждого отдельного гражданина. Очень важно, чтобы в этих условиях нам не пришлось бы продавать кота в мешке. Ведь на сегодняшний день принципиально для будущего страны, чтобы была фундаментальная, содержательная дискуссия.

Проигрывает не тот, кто занял второе место. В случае, если люди ошибутся, не зная содержания, проиграет страна. Она будет лишена будущего. И страна сейчас находится на распутье.

Есть выбор. Либо она продолжит свое движение в Европейский союз, где есть верховенство права, демократия и защищены свободы, в том числе и свобода волеизъявления, пойдет в НАТО, где будет обеспечена безопасность и оборона государства, либо ее развернут. И она либо вползет, либо ее втащат в Россию.

И речь не идет о том, что декларируют кандидаты. Речь идет о том, достаточно ли сильный президент, чтобы противостоять вызовам, которые дает страна-агрессор. Противостоять, защищать и оборонять государство как президент, как верховный главнокомандующий. Ведь Путин хочет слабого президента, чтобы обеспечить себе реванш. И я твердо уверен — Украина этого не позволит. Поэтому вы абсолютно правы: дискуссии по форме нужно прекратить. Это уже никому не интересно. Нужно переходить к дискуссии по сути. А это можно будет сделать только на дебатах.

Господин Зеленский предлагал стадион. Я лично считаю, что стадион — не лучшее место для проведения этой дискуссии. Но отметил: стадион, так стадион. И если он выбрал, а в любом другом месте отказывается проводить дебаты, я хочу подчеркнуть: 14 апреля, в воскресенье, я жду для проведения дебатов на Республиканском стадионе (Олимпийский. — Авт.). Именно там, где предложил господин Зеленский. Думаю, что 7 или 8 вечера — оптимальное время. И я приглашаю зрителей, как хотел господин Зеленский, я приглашаю все каналы. Чтобы дебаты были проведены в том месте и в то время, как хотел Владимир Зеленский. Чтобы он не мог отказаться от своего же предложения. Это будет безответственно по отношению к стране и безответственно по отношению к избирателям.

— Однако стадион — это десятки тысяч зрителей, среди которых будут как ваши сторонники, так и те, кто за вас не голосовал. Чем вы будете переубеждать тех, кто не за вас отдал голос в пером туре?

— Я хочу особенно подчеркнуть, что там будут украинцы. Там будут граждане нашей страны. И ключевая позиция — это не только выводы из того, что мы скажем о будущем, но и то, какие выводы лично я сделал после первого тура.

Сразу же, 31 марта, после опубликования экзитполов, я в своих комментариях сделал акцент и для тех, кто голосовал за меня, и для тех, кто не голосовал за меня: "Я вас услышал". Это был, возможно, один из наиболее сложных уроков в моей жизни. Это сильный стимул для того, чтобы мной были проанализированы все пять лет. Включительно со всеми ошибками, которые были сделаны. И на следующие пять лет этот урок я очень хорошо усвоил.

— Господин президент, из того, что сейчас вы можете сказать, что может измениться?

— Твердо уверен, что будут изменены ключевые вещи. Будут существенные изменения в команде, будет большое количество молодых людей. У меня сейчас есть огромное количество предложений, которые мы анализируем.

Твердо будут продолжены реформы, которые позволят добиться экономического роста, преодолеть бедность и обеспечить благосостояние.

Будет существенно укреплена обороноспособность государства.

Подчеркиваю, что будет резко ускорен и экономический рост, и наше движение в Европейский союз, возвращение Украины в европейскую семью народов. И уже в декабре будет предложено странам — членам НАТО подписать план действий по членству в НАТО.

Будут возвращены домой наши ребята, которых сейчас военнопленными держат в тюрьмах Москвы.

Будет сделано большое количество шагов, которые значительно укрепят мир. Потому что это будет сейчас моим приоритетом. Именно поэтому мы сейчас едем в Берлин — есть заявление наших партнеров о том, что срочно будет возобновлена деятельность "нормандского формата". Нам есть, что делать. Мы точно знаем куда, когда и как двигаться.

— Хотелось бы напомнить еще об одном призыве. Владимир Кличко, известный украинский боксер, скептически оценил то, как сдавали анализы кандидаты в президенты, и предложил пройти еще одну процедуру с помощью Всемирного антидопингового агентства. Готовы ли вы к этому?

— Полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко. Более того, я ему благодарен, хотя, конечно, и не общался об этом с ним. И чрезвычайно принципиально, чтобы это была самая авторитетная в мире международная организация допинг-контроля, которая обеспечила в том числе выведение на чистую воду российского антидопингового агентства и добилась снятия России с большинства соревнований. Ее авторитет не вызывает ни единого сомнения ни у единого представителя во всем мире. И немедленно, как сказал Владимир Кличко, приедут сюда и руководство, и эксперты этой организации. А я хочу подчеркнуть: я эти тесты пройду сразу же. Считаю, что это чрезвычайно важно. Считаю, что это очень большая угроза, когда есть подозрение, что кандидатом или даже президентом Украины, верховным главнокомандующим страны может стать человек, который, не исключено, имеет наркотическую зависимость. Я подчеркиваю: в том, чтобы снять эти вопросы, заинтересованы оба кандидата и каждый украинец, который сделает сознательный выбор через две недели. Каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ — и о Порошенко, и о Зеленском. Это их право. А права украинцев нужно уважать.

Напомним, ранее "Сегодня" напомнили, что для смены места голосования осталось всего несколько дней. Переселенцам для получения открепительного талона достаточно лишь паспорта и заявления.

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АВТОР: Олег Панюта Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.