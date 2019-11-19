Порошенко не явился на допрос по делу об Иловайском котле

Бывший президент и 15 ноября не явился на допрос в военную прокуратуру

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Пока пятому президенту Украины (2014-2019 гг.) Петру Порошенко готовят подозрение по "судейскому делу", он также вызывается к следователям и по другим производствам в качестве свидетеля. Однако сегодня политик не явился на допрос в Главную военную прокуратуру по делу Иловайского котла.

Следственные действия с политиком планировалось провести в 10:00, однако ни он, ни его адвокаты не явились в прокуратуру. Стоит отметить, что по этому же делу его вызывали на 15 ноября, но Порошенко и тогда не пришел.

Отмечается, что военная прокуратура ведет расследование по уголовному производству по факту планирования, подготовки, решения и ведения представителями власти РФ агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории и государственной границы, а также совершения других преступлений, приведших к гибели людей, временной оккупации части территории Украины и другим тяжелым последствиям.

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Напомним, что Иловайская трагедия произошла в 2014 году – в период с 24 по 29 августа развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области. Согласно расследованию военной прокуратуры Украины, Россия убила 366 украинских военных, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Это произошло после срыва россиянами договоренности о "зеленом коридоре" и мирном выходе бойцов ВСУ из "котла".

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В то же время начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев рассказывал, что Россия также понесла немалые потери в боях за Иловайск. По его словам, в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения.

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