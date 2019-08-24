Порошенко о "формуле независимости": у украинцев есть проблема

В Украине - фантастический народ, но неразвитая государственная структура, говорит экс-президент

Фото: Facebook "Европейской солидарности"

Несмотря на то, что Украина отмечает 28-й День Независимости, очень многие граждане страны не всегда ценят этот факт, и даже не уважают государство, что создает определенные проблемы в государственном строительстве и понимании "формулы независимости".

Об этом президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Кто-то может сказать, что это просто воля и свобода. Я могу сказать, что этого недостаточно. Надо подходить с государственных позиций, а не только с позиций народа и нации. И когда мы говорим о формуле, безусловно, мы должны создать государственные институты. Потому что Украина имеет фантастический народ, свободолюбивый, мудрый, решительный, очень европейский, кстати. Однако, Украина имеет неразвитую государственную структуру. Зачастую украинцы не уважают государство. И это проблема", – посетовал бывший глава государства.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Порошенко рассказал о судьбе переговоров по Донбассу.

Читайте больше на сайте "Сегодня": "В декабре на саммите НАТО мы должны подписать условия предоставления Украине ПДЧ": интервью с Петром Порошенко".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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