Порошенко о подозреваемых в деле MH17: Это еще одно доказательство вины России

Экс-президент уверен, что Россию привлекут к ответственности за сбивание самолета над Донбассом

Фото: facebook.com/petroporoshenko.

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что сегодняшнее обнародование имен подозреваемых в сбивании "Боинга-777" рейса MH17 приближает Россию к наказанию. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Украины вместе с международными партнерами должна сделать все, чтобы не допустить безнаказанности, как и повторения такого преступления в будущем.

"Объявленные сегодня результаты работы Совместной следственной группы по расследованию трагического сбивания самолета МН17 еще на шаг приближают нас к этой цели. Названы первые подозреваемые, как и открыты первые уголовные дела. Есть еще одно конкретное доказательство непосредственного преступного участия российского агрессора в этой трагедии. В дополнение к предыдущим отчетам группы, уже подтвердили, что самолет был сбит российской ракетой с российской системы "Бук", которая была доставлена ​​с российской территории и возвращена на российскую территорию. Все, кто знаком с военным делом и российскими реалиями, прекрасно понимают, что такое маневрирование передовой военной техники не могло произойти без ведома или приказа высшего руководства РФ", – написал Порошенко.

Читайте также Виновных в крушении "Боинга" на Донбассе не будут экстрадировать

В то же время политик не исключает, что Москва все равно будет и дальше тормозить процесс расследования этого преступления. Он отметил, что российский тактический расчет всегда ориентируется на краткосрочные дивиденды и безнаказанность – именно на этом основывается вера России в свое право силы.

"Доведение истины в суде – дело долгое, но наказание – неотвратимо. Мы с международными партнерами с честью пройдем этот путь. Это станет первым международным судебным процессом для привлечения России к ответственности. Не сомневаюсь, что следующими станут международные трибуналы над Россией за преступления, совершенные против украинского народа по Крыму и Донбассу. Мы докажем, что буква международного права сильнее пули российского автомата", – подчеркнул экс-президент.

Как сообщали новости "Сегодня", Международная Совместная следственная группа, расследующая авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, официально назвала имена подозреваемых в сбивании самолета. Ими оказались россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Также стало известно, что СБУ объявила о подозрении Гиркину и еще троим лицам. Подозреваемым вменяют совершение террористического акта, которые повлек гибель людей.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко о подозреваемых в деле MH17: Это еще одно доказательство вины России". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"