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Порошенко об освобождении Крыма: Ни на какие торги и подковерные договоренности мы никогда не пойдем

Сегодня, 20:38

Президент поделился планом освобождения оккупированных территорий

Порошенко об освобождении Крыма: Ни на какие торги и подковерные договоренности мы никогда не пойдем Политика Президент поделился планом освобождения оккупированных территорий

Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу "Украина" отметил, что не существует более важной задачи для Украины, украинской власти и президента, чем обеспечить восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости государства.

"Первая позиция, мы должны понимать, кто нам противостоит. Одна из крупнейших военных машин мира – тоталитарная, которая поставила задачу на сегодняшний день совершить незаконную аннексию Крыма. И первое, что мы сделали – сколотили мировую солидарность с Украиной, которая способствует освобождению Крыма ", – подчеркнул глава государства.

"Вторая позиция – ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности Украины никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. Ибо вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов это делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран кто-нибудь другой, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция – не дождутся. Мы освободило Крым ", – добавил он.

Президент отметил, что для этого Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность, обеспечивает экономический рост.

"То же будет с Донбассом. Не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по голубым каскам (введение миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированной части территории Донбасса – ред.) ", – также отметил глава государства.

"Подчеркиваю, что юрисдикция специальной мониторинговой миссии ОБСЕ – это не только Донбасс, но и Крым. И мы имеем абсолютно четкий план, буквально понедельно, что мы должны делать для этого ", – отметил Петр Порошенко.

Президент также поблагодарил Меджлис крымскотатарского народа.

"Отдельно хотел бы к ним обратиться – верьте, мы будем бороться за то, чтобы освободить Крым. Мы никогда ни на день не забываем о вас. И мы гордимся вашей борьбой. Вместе мы точно победим ", – сказал глава государства.

Напомним, накануне в МИД Турции заявили, что не признают незаконную аннексию Крыма и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, аналогичное заявление сделали и в США, подчеркнув, что Вашингтон не признает и никогда не признает контроль Кремля над Крымом.

Мы также писали, что по этому поводу Канада также обратилась к Украине. Министр обороны страны Харджит Сейджжан отметил, что Оттава продолжает непоколебимо поддерживать Киев и продолжает помогать в укреплении безопасности и стабильности Украины.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Россия, видео, Крым, Донбасс, Порошенко, территориальная целостность, аннексия, аннексия Крыма

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