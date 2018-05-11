Порошенко обозначил сроки встречи "нормандской четверки"

Президент Петр Порошенко, который рассказывал, где должна пройти встреча "нормандской четверки", рассчитывает на встречу с лидерами Германии, Франции, России в начале июня. Об этом он сказал на совместном с президентом Словении брифинге.

По его словам, будущие переговоры в "нормандском формате" должны закончиться определенными решениями относительно введения миротворцев на Донбасс, ибо только с их помощью возможно продвижение в урегулировании конфликта.

"Мы обсудили с президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Ангелой Меркель. Мы детально обсудили возможную повестку дня встречи в "нормандском формате", но и подчеркнули, что эта встреча не должна быть просто ради встречи, а встреча, на которой должны наработать проекты решений. И в первую очередь это проект решения о том, каким образом обеспечить компонент безопасности Минских договоренностей, составной частью которой является решение Совбеза ООН по миротворческим силам на оккупированном Донбассе. Возможно, сейчас это наиболее эффективный или единственно возможный способ для того, чтобы начать политический процесс подготовки к местным выборам, но под контролем международных сил обеспечения мира".

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Глава государства очертил оптимальные сроки для проведения "нормандской встречи".

"Я, например, считаю, что ее можно и необходимо провести в начале июня. И насколько мои надежды будут реализованы, мы уже будем знать 23-24 мая, когда попытки предварительного согласования будут сделаны".

Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил позицию России по переговорам в "нормандском формате". Российский дипломат назвал главные цели будущей возможной встречи "нормандской четверки".

Напомним, последний раз "нормандская четверка" общалась в конце марта в телефонном режиме. Было обнародовано новое заявление по Донбассу. В частности, лидеры стран договорились о "пасхальном" перемирии на востоке Украины, которое, несмотря на согласие Путина, так и не было выполнено и нарушается по сей день.