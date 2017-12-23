Порошенко обсудил с Меркель освобождение украинских заложников

Вчера, 22:46

Президент поблагодарил Меркель за решение о продлении действия санкций ЕС против России 

фото AFP
фото AFP

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора заявили, что решения об освобождении украинских заложников должны быть реализованы к концу этого года.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель подчеркнули важность имплементации решений, которые приведут к освобождению украинских заложников до конца года", – сообщают в пресс-службе Администрации президента.

Президент Украины поблагодарил Меркель за решение о продлении действия санкций ЕС против России на следующие 6 месяцев, а также проинформировал о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда в Украине.

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Стороны выразили серьезное беспокойство в связи с эскалацией Россией и поддерживаемыми ею боевиками ситуации на Донбассе, в частности растущим количеством обстрелов, как позиций военных, так и гражданских населенных пунктов.

Порошенко и Меркель поддержали соглашение, достигнутое в рамках последнего заседания Трехсторонней контактной группы 20 декабря, которое касается бессрочного режима прекращения огня с полуночи 23 декабря в связи с рождественскими и новогодними праздниками.

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Лидеры Украины и Германии выразили сожаление по поводу решения России об одностороннем выводе ее представителей из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня на Донбассе. Они также обсудили шаги, направленные на восстановление полноценной работы СЦКК.

Как сообщалось, спикер МИД РФ Мария Захарова назвала причину, почему РФ отказался от продолжения совместной работы в СЦКК. По ее словам, российская сторона считает неприемлемой перспективу прохождения российскими офицерами биометрического контроля на украино-российской границе, который заработает для россиян с января.

Напомним, скандал с выходом России из СЦКК начался 18 декабря. Российские офицеры покинули Совместный Центр координации и контроля по прекращению огня на Донбассе. Политики и эксперты сходятся во мнении, что это приведет к эскалации ситуации на фронте.
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"Сегодня"

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