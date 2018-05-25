Порошенко обсудил с Мэй способы противостояния агрессии РФ

Собеседники подчеркнули важность продолжения и усиления санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй способы противостояния российской агрессии, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, лидеры двух стран уделили внимание мобилизации международного сообщества в противостоянии агрессивной политике Кремля в контексте подготовки к саммиту Большой семерки, который состоится 8-9 июня в Канаде.

"Глава украинского государства подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию с целью полного выполнения ею Минских договоренностей. Собеседники подчеркнули важность продолжения и усиления санкций против РФ, в частности в контексте строительства ею незаконного керченского моста с оккупированным Крымским полуостровом", – говорится в сообщении.

Стороны обсудили необходимость расширения двустороннего сотрудничества в области безопасности и сфере обороны и необходимости освобождения украинских политзаключенных.

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Порошенко, в свою очередь, поблагодарил британского премьера за поддержку украинских реформ.

Также Порошенко и Мэй выразили полную поддержку заключения, обнародованного группой по расследованию катастрофы самолета MH-17, и назвали его очередным доказательством российской агрессии.

Ранее стало известно, что следователи по делу MH17 пришли к выводу, что малазийский Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом именно из российского бука.

На днях были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17.В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.