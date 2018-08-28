Порошенко объяснил, чем должны заняться украинские дипломаты

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) должно стать одним из основных приоритетов в работе украинских дипломатических миссий за границей, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Именно военно-техническая сфера должна стать одним из ваших главных приоритетов. Некоторые уже очень близки к поставкам... некоторые находятся в процессе работы... Я имею в виду, что касается военно-технического сотрудничества – получение, и в том числе, приобретение, оборонного оружия, тех его компонентов, которые мы пока что не научились производить сами", – рассказал Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.

Как сообщалось, финансирование сектора безопасности и обороны Украины в 2019 году, исходя из прогнозов Кабинета министров, составит около 200 млрд грн – то есть не менее 5% от ВВП, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Отметим, расходы по линии Министерства обороны в 2018 году, по сравнению с 2017-м, выросли почти на 25% и составили более 86 млрд грн. На обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины и подготовку войск в бюджете-2018 заложено почти 60 млрд грн, причем половина из этой суммы – 30 млрд грн, – это зарплаты военных.

Напомним, 21 июня в Украине был принят стратегический закон о нацбезопасности. Теперь высокие расходы на оборону закрепляются законодательно, а полномочия и зоны ответственности СБУ изменятся, причем контролем за действиями спецслужб займутся в парламенте.

Так, этот закон устанавливает минимальное количество денег, которое правительство должно выделять на безопасность – 5% от ВВП, из которых 3% ВВП должны идти исключительно на оборону.



