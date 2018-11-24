Порошенко отреагировал на поездку Путина: От этих визитов Крым российским не станет
По его словам, официальный Киев рассматривает визит Путина как "грубое нарушение международного права"
Президент Петр Порошенко отмечает, что руководство России нарушает международное право, посещая незаконно аннексированный Крым. "Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права", – подчеркнул Петр Порошенко во время совместной с Президентом Словакии пресс-конференции, отвечая на вопрос о приезде президента России Путина в Крым.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Я дал поручение нашему Министерству иностранных дел соответственно отреагировать на это нарушение международного права", - сообщил глава государства.
"Я хочу отдельно подчеркнуть и пусть нас услышат в России – от этих визитов Крым российским не станет. Крым – это Украина. Был и всегда будет", – особо подчеркнул Петр Порошенко.
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По его словам, в данном случае действия российского руководства только демонстрируют полное игнорирование международного права. "И именно поэтому против Российской Федерации международное сообщество применило санкции. И пока это будет продолжаться, я уверен, что санкции будут оставаться", – подчеркнул Президент.
Глава государства также выразил уверенность, что против России будут применены соответствующие санкции в связи с проведением фейковых выборов на оккупированной части Донбасса. По его словам, проведение так называемых выборов также демонстрирует полное игнорирование со стороны Российской Федерации минского процесса и разрушает Минские договоренности.
"Мы призываем Россию вернуться в цивилизованный мир", – резюмировал Петр Порошенко.
Напомним, что 23 ноября российское руководство во главе с президентом Владимиром Путиным посетили аннексированный Крым для обсуждения "будущего России". Глава Кремля провел на территории гостиничного комплекса Мрия расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года.
Напомним, последний раз Путин был в Крыму еще в мае. Тогда она начал свой визит на оккупированный полуостров с посещения Керченского моста, а потом отправился в Севастополь. Там он заявлял, что на незаконном "референдуме" в 2014 году жители Крыма якобы показали настоящую демократию.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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