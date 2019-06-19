Порошенко подал в ЦИК документы на участие в парламентских выборах
Экс-президент рассказал, кто вошел в его партию, и какие у них планы
Количество кандидатов на выборы в Верховную Раду растет. Пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко подал в Центральную избирательную комиссию документы о регистрации его партии "Европейская солидарность" на парламентские выборы. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.
"В этих документах, которые подаются в ЦИК, мы подаем сотню наших кандидатов по списку. Больше 70% новых лиц, которые не были в парламенте, ни в правительстве. А 30% – это самые опытные, самые сильные. И это сочетание принесет важный результат. 138 кандидатов по мажоритарных округах – это также самые лучшие украинцы", – сказал он.
Порошенко также объяснил, для чего идет на выборы.
"Мы должны обеспечить возвращение Донбасса и Крыма, принести мир, но не на условиях капитуляции. Сегодня все движется, в том числе, на базе Минских соглашений, и на базе международной коалиции. Мы идем, чтобы обеспечить членство Украины в ЕС и НАТО … И мы точно не позволим никому остановить или развернуть это движение", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".
Как сообщали новости "Сегодня", недавно стали известны имена первых полсотни членов партии Порошенко. В первую десятку вошло руководство парламента, а также представители от Крыма и даже один генерал.
Отметим, что все основные игроки на будущих выборах представили своих кандидатов в депутаты. Некоторые озвучивали мена первых десяток, кто-то подавал сотни и больше. Представляем вашему вниманию списки партий, которые идут в Верховную Раду.
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