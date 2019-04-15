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Порошенко "потроллил" Зеленского и выступил в роли Голобородько

Сегодня, 16:44

Глава государства вызвал смех в зале после выступления в стиле главного героя фильма "Слуга народа"

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко, который на днях песней прокомментировал отсутствие Владимира Зеленского на дебатах, "потроллил" своего оппонента выступлением в стиле Василия Голобородько из фильма "Слуга народа", которого играет Зеленский.

Так, выступая на встрече с представителями отечественного и иностранного бизнеса, глава государства перевоплотился персонажа из фильма, чем рассмешил присутствующих в зале.

"В переговорах об очередном транше Международного валютного фонда, этой грабительской организации, при помощи которой Запад грабит страны третьего мира, от нас, от Украины требуют 3% взятки. Они также настаивают на монополии на добычу сланцевого газа, чего мы точно не можем допустить. Они, международные финансовые организации, хотят, чтобы мы сократили на 50% производство сельскохозяйственной продукции. Они требуют, чтобы мы на 70% сократили производство пшеницы. Они требуют открытия хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне и расширения этого хранилища на территорию всей Киевской области. Дорогие друзья, диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые пределы. А о Большой семерке – она боится экономического и политического роста Украины. Как мы этому будем противодействовать? Да, госпожа министр финансов. И наконец, покончите с долговой зависимостью! Это мой приказ вам!", – сказал Порошенко и добавил, что приблизительно так выглядит сотрудничество Украины в глазах президента Голобородько.

А тем временем Зеленский записал новое видеообращение к Порошенко. Кандидат в президенты считает, что действующий глава государства превращается в шоумена, и призвал его выполнить пару важных дел.


Напомним, в Украине продолжается история с дебатами между кандидатами в президенты. 14 апреля состоялись "односторонние дебаты" с участием Петра Порошенко, на которые не явился Владимир Зеленский. В "Зе!Команде" заявили, что их кандидат и не планировал приходить на "Олимпийский" в этот день.

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Тег Порошенко, Голобородько, Зеленский, слуга народа

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