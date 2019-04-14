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"Ти ж мене підманула": Порошенко песней прокомментировал отсутствие Зеленского на дебатах

Сегодня, 18:05

Бессмертный "хит" украинского народного творчества был исполнен в компании с лидером KOZAK SYSTEM Иваном Ланьо

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Президент Украины Петр Порошенко посвятил своему оппоненту на выборах следующего главы государства Владимиру Зеленскому "короткую импровизацию" – отрывок из украинской народной песни "Ти ж мене підманула".

Таким образом он отреагировал на то, что его противник не пришел на организованные предвыборной командой Порошенко дебаты на НСК "Олимпийский" 14 апреля.

Последний куплет из известного произведения президент исполнил вместе вокалистом с украинской рок-группы KOZAK SYSTEM Иваном Ланьо.

"Ти казала у неділю підем разом на дебати…" – начал музыкант.

"… я прийшов тебе нема…" – продолжил Порошенко.

"… підманула, підвела", – закончил куплет Ланьо.

Напомним, что 14 апреля, за неделю до второго тура голосования на выборах, глава государства выступил на НСК "Олимпийский", где предварительно назначил встречу Владимиру Зеленскому. "Сегодня" вели прямую трансляцию с места событий.

Как мы уже писали, после того, как шоумен не явился на встречу, Порошенко пригласил его встретиться в эфире украинского телевидения 15 апреля и предупредил, что в случае неудачи позовет его на дебаты также на следующий день.

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Тег Порошенко, курьез, песня, Зеленский, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019

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