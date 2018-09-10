Порошенко поздравил евреев в Украине с праздником Рош ха-Шана

Глава государства выразил уверенность, что все вместе мы сможем защитить территориальную целостность Украины

Президент Украины Петр Порошенко поздравил еврейскую общину с праздником Рош ха-Шана и пожелал им хорошего и счастливого года. Об этом говорится в сообщении на сайте Администрации президента.

"Сердечно поздравляю еврейскую общину Украины с праздником Рош ха-Шана, который символизирует для каждого человека начало нового года, новых надежд и свершений", – сказал он.

Порошенко выразил уверенность, что все вместе мы сможем защитить территориальную целостность Украины.

"Сегодня наша главная сила – это единство, вера в себя и свою страну. Уверен, что вместе мы преодолеем самый большой вызов – защитим территориальную целостность нашего государства, восстановим мир на родной земле. Желаю всем радости, надежды и изобилия. Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший и счастливый год", – подчеркнул глава государства.

Напомним, в Украину продолжается паломничество хасидов и по состоянию на 9 сентября нашу страну посетили 28 тысяч паломников, которые направляются в Умань.

Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Он празднуется в течение двух дней, которые выпадают на новолуние в месяц тишрей по еврейскому календарю. По Григорианскому календарю – это сентябрь-октябрь. В 2018 году Рош ха-Шана празднуется 9-11 сентября. В Рош ха-Шана нельзя работать, но следует приносить жертвы Господу.