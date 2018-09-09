Паломничество хасидов в Умань: пограничники уточнили число прибывших

Празднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана состоится с 9 по 11 сентября

На празднование Нового 5779 года в Украину прибыли 28 тысяч хасидов-паломников. Об этом утром в воскресенье, 9 сентября, сообщила Госпогранслужба.

"В целом сотрудники Госпогранслужбы в пунктах пропуска на государственной границе уже оформили почти 28 тысяч паломников", – говорится в сообщении.

В погранслужбе отметили, что ежегодно на празднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана город Умань в Черкасской области прибывают несколько десятков тысяч хасидов-паломников.

Нынешний праздник пришелся на период с 9 по 11 сентября.

Как отмечается, больше организованных групп хасидов, а именно более 10 тысяч человек, приехали 6 сентября. Их оформление пограничники осуществляли в основном в аэропортах "Борисполь", "Жуляны", "Львов" и "Одесса", а также в пунктах пропуска на границе с Польшей, Румынией и Словакией.

Ранее сообщалось, что более 18 тысяч паломников прибыли в Умань. Они приехали с 12 стран мира для массового празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана. В городе ожидают на прибытие около 30-35 тысяч хасидов-паломников. На данный момент никаких чрезвычайных событий в Умани не зафиксировали.

Напомним, в полиции сообщили, что подготовились к обеспечению порядка во время ежегодного паломничества хасидов.