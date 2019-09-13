Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований

В пресс-службе Госбюро не уточнили, по какому делу проводится допрос, ссылаясь на тайну следствия

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Пятый президент Украины (2014-2019 гг.), лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины(ГБР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Да, сегодня Порошенко явился на допрос, с ним проводятся следственные действия" - сказал собеседник.

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Вместе с тем в пресс-службе Госбюро не уточнили, по какому делу проводится допрос, ссылаясь на тайну следствия.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз Порошенко ходил на допрос в ГБР 12 августа. А вот до этого, 25 июля, его поход туда получился со скандалом. После выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка – парень запрыгнул на капот автомобиля и подпрыгнул на нем, затем на него набросилась охрана.

Порошенко заявил, что готов пройти полиграф в прямом эфире. Он отмечал, что не доверяет следователям, но готов свидетельствовать на "детекторе лжи". Позже суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа.

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