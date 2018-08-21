Порошенко прокомментировал 100 дней голодовки Сенцова

Глава государства отметил, что уже весь мир знает имя политзаключенного украинца

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что на все международных площадках и переговорах просит помощи в освобождении украинского политзаключенного Олега Сенцова и других узников Кремля. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, на сегодняшний день весь мир говорит о Сенцове, требуя его освобождения.

"Нет никаких международных переговоров, ни одной встречи, где бы я не обращался к мировым лидерам, призывая их активнее давить на Кремль, чтобы освободить Олега и всех наших пленников", – заявил Порошенко.

Как сообщалось, Киев обратился к Западу с просьбой надавить на Россию в вопросе освобождения украинских заложников, в том числе Сенцова.

Напомним, ранее Сенцов отказался просить о помиловании, а его отказ прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не получали просьбы украинца о помиловании, поэтому говорить об отказе ему в этой процедуре некорректно.

Отметим, что украинец не принимает пищу уже более трех месяцев. Он который удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией, начал голодовку. Сайт "Сегодня" напомнил хронологию событий на протяжении 100 дней голодовки Сенцова.