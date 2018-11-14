Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ МП: стали известны детали

Советник президента и директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко рассказал детали встречи Порошенко с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая прошла в закрытом режиме в Украинском доме. Об этом сообщает "Укринформ".

"Прибыли на встречу представители того крыла УПЦ МП, в котором как раз одобрительно относятся к идее Украинской автокефальной православной церкви, планируют совместно идти на объединительный собор и творить совместно эту церковь", – сказал Павленко.

Он не назвал имена представителей, потому что они говорили о "бешеном давлении на них".

"Это должна была быть встреча со всем епископатом, со всеми архиереями УПЦ МП для того, чтобы можно было проинформировать о тех встречах, которые происходили в Константинополе, о соглашении, которое было подписано с Вселенским патриархом, снять возможно все вопросы, которые накопилось у архиереев, в частности относительно того, что процесс создания Единой поместной православной церкви будет добровольным, мирным, государство всеми силами будет противодействовать провокациям и попыткам расшатать этот мир", – рассказал советник.

В то же время, по его словам, после ситуации, сложившейся с проведением встречи, "закрадывается подозрение, что те, кто не хотел такой встречи, – или сверяли часы с Москвой, или получали оттуда инструкции".

Напомним, что 13 ноября на Соборе УПЦ МП объявили о том, что она не намерена присоединяться к единой Украинской поместной православной церкви после завершения процесса предоставления автокефалии.

Кроме того, УПЦ МП заявила о разрыве отношений с Константинополем из-за предоставления Украине автокефалии.

Как уже сообщалось, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви.