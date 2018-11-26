Порошенко проводит разговор с генсеком НАТО

Вчера, 12:40

Глава государства срочно созвонился с Столтенбергом после действий России в Азове

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Петр Порошенко и Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко созвонился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент начал телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом", – написал он.

Цеголко не указал, о чем разговор, но, судя по всему, президент Украины и генсек НАТО обсуждают ситуацию в Азовском море.

1543228464.6675

Отметим, что в НАТО уже отреагировали сегодня на действия россиян в Азове. Как заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску, Альянс призывает Россию и Украину к сдержанности в Азовском море, чтобы разрядить обстановку. "НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе, и мы в контакте с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации".

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 13:00, 15:00, 19:00 и 23:00".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В России заявляют, мол, это украинские корабли нарушили морскую границу и зашли на российскую территорию Азовского моря. Москва традиционно обвинила во всем Киев и переложила свою вину за эскалацию ситуации на Украину.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

Читайте подробней хронику событий: Атака России на украинские корабли в Азовском море.

46837447_1954592067939351_6736954540794314752_n
НАТО, Порошенко, азовское море, Столтенберг

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко проводит разговор с генсеком НАТО". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото: пресс-центр НБУ

НБУ срочно созвал банкиров из-за возможного военного положения

Вчера, 12:30

Административных ограничений на валютном рынке пока не будет

Крым

Атака российских кораблей. Скриншот

Атака России в Азовском море: стала известна судьба украинских моряков

Вчера, 12:23

По данным российского омбудсмена, украинские моряки находятся в больнице оккупированной Россией Керчи
Загрузка...

Политика

Фото: AFP

Агрессия России на Азове: спровоцирует ли военное положение эскалацию конфликта с РФ

Вчера, 12:22

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от конкретных шагов Украины, считает Олег Жданов

Политика

Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia

Испугались за посольство в Киеве: Захарова обратилась к властям Украины

Вчера, 12:20

В России разразились новой истерикой после того, что натворили в Азове, и всю вину с себя перекладывают на Украину
Загрузка...