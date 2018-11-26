Порошенко проводит разговор с генсеком НАТО

Президент Украины Петр Порошенко созвонился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент начал телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом", – написал он.

Цеголко не указал, о чем разговор, но, судя по всему, президент Украины и генсек НАТО обсуждают ситуацию в Азовском море.

Отметим, что в НАТО уже отреагировали сегодня на действия россиян в Азове. Как заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску, Альянс призывает Россию и Украину к сдержанности в Азовском море, чтобы разрядить обстановку. "НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе, и мы в контакте с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации".

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 13:00, 15:00, 19:00 и 23:00".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В России заявляют, мол, это украинские корабли нарушили морскую границу и зашли на российскую территорию Азовского моря. Москва традиционно обвинила во всем Киев и переложила свою вину за эскалацию ситуации на Украину.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

Читайте подробней хронику событий: Атака России на украинские корабли в Азовском море.