Порошенко рассказал, чего ждет от Рады в ближайшее время

Президент Украины Петр Порошенко сказал, что ожидает от парламента, в первую очередь, утверждение нового главы Национального банка и также принятие закона об Антикоррупционном суде. Об этом он сказал на пресс-конференции на тему "Вызовы-2018".

По словам президента, он ждет чрезвычайно важных решений от парламента, решений по кадровым вопросам.

"Речь идет о голосовании за главу НБУ. У нас есть обращения наших международных партнеров, МВФ. ... Фракции пообещали поддержать предложенную мной кандидатуру на должность главы НБУ", – сказал Порошенко.

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Также глава государства ждет назначения полностью обновленного состава ЦИК, доукомплектования состава Конституционного суда, НАБУ.

"Это требует консолидированной позиции парламента, коалиции. Я очень удовлетворен, что вчера парламент включил в повестку мой законопроект об Антикоррупционном суде, а сегодня законопроект рекомендовал комитет. Был бы счастлив, если бы документ был принят в первом чтении в ближайшие дни, а во втором чтении – в течение ближайших недель в рамках текущей сессии", – подчеркнул президент и добавил, что создание суда не должно противоречить текущему законодательству.

Также он вспомнил и о проблеме с электронным декларированием.

"Не так много времени осталось и до 1 апреля – конечного срока заполнения электронных декларации. Нужно скорее сделать шаг к гражданскому обществу. Еще летом я передал в ВР законопроект по изменению принципов е-декларирования для активистов. Тянуть с этим решением уже некуда", – подытожил Порошенко.

Напомним, сегодня в Раду поступил важный законопроект для противостояния российской агрессии – "О национальной безопасности Украины".